POL-SO: Warstein (Niederbergheim) - Autofahrerin durch Verkehrsunfall leicht verletzt

Werl (ots) - Eine 61-Jährige befuhr am gestrigen Nachtmittag gegen 15:30 Uhr in einem Seat die Hammer Landstr. in südlich Richtung. An der Ampel Hammer Landstr. / Anschlussstelle A445 hielt die Werlerin aufgrund von Rotlicht an. Ein dahinter befindlicher, 72-jähriger Werler reagierte vermutlich zu spät und fuhr der 61-Jährigen mit einem Mercedes-Benz auf. Die ...

mehr