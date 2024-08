Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Autofahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Warstein (ots)

Ein 58-jähriger Mann aus Möhnesee befuhr am gestrigen Nachmittag gegen 16:05 Uhr in seinem Opel die Mescheder Landstraße in Fahrtrichtung Warstein und verliert nach einer Linkskurve, ca. 54 Meter vor dem Gebäude Hausnummer 89, aus bislang ungeklärter Ursache das Bewusstsein. Er kommt nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Strecke von ca. 54 Metern über einen bepflanzten Grünstreifen und kollidierte mit einer Gebäudewand. Die Fassade wurde im Kollisionsbereich deformiert. An der Gebäudewand entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 500,00 Euro. Der 58-Jährige wurde schwer Verletzt in einem örtlichen Krankenhaus behandelt. Lebensgefahr bestand nicht. (MF)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell