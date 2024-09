Knau (ots) - Am Dienstag, gegen 12.40 Uhr, befuhr die 18-jährige Fahrerin eines PKW die K 208 aus Richtung Bankschenke kommend in Richtung Knau. In einer Rechtskurve kam sie aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und dann in der weiteren Folge im Straßengraben zum Stehen. Die junge Frau zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr ...

