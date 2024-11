POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Trunkenheitsfahrt, Arbeitsunfall, Unfälle und Unfallfucht

Polizeipräsidium Aalen

Fellbach-Schmiden: Trunkenheitsfahrt

Am Mittwochmorgen, kurz nach Mitternacht fiel ein 67-jähriger Hyundai-Fahrer durch seine unsichere Fahrweise in der Remstalstraße auf. Eine durchgeführte Verkehrskontrolle ergab, dass der Autofahrer mit einem Alkoholwert von deutlich über 1 Promille am Straßenverkehr teilnahm. Er musste seinen Führerschein sofort abgeben und zur Blutentnahme ins Krankenhaus.

Berglen-Steinach: Arbeitsunfall

Am Dienstag, gegen 14:15 Uhr stürzte ein 20-jähriger Zimmermann in der Forchenstraße mehrere Meter in die Tiefe. Zuvor hatte er sich bei einsetzendem Regen auf ein Hausdach begeben, um Arbeiten fertigzustellen. Plötzlich verlor er auf den rutschigen Dachziegeln den Halt und stürzte. Er wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat das Polizeirevier Winnenden übernommen.

Winnenden: Unfall beim Einparken

Am Dienstag, gegen 11:25 Uhr befuhr eine 56-Jährige mit ihrem Mercedes die Schloßstraße in Richtung Rathaus. Als sie am rechten Fahrbahnrand einparken wollte, lenkte sie zu früh ein und beschädigte ein bereits geparkten Citroen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 4.000 Euro.

Waiblingen: Unfallflucht

Ein unbekannter Autofahrer hinterließ in der Fronackerstraße an einem Mazda Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Der Unfall ereignete sich in der Zeit zwischen Montag, 18:00 Uhr und Dienstag 13:40 Uhr. Der unbekannte Verursacher touchierte offenbar beim Vorbeifahren den geparkten Mazda und entfernte sich sodann unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet das Polizeirevier Waiblingen unter der Rufnummer 07151 9500.

Waiblingen: Unfall beim Abbiegen

Am Dienstag kam es gegen 13:10 Uhr zu einem Unfall in der Donauschwabenstraße, Ecke Rinnenäckerstraße. Ein 44-jähriger Peugeot-Fahrer übersah beim Abbiegen einen von rechts kommenden Mercedes und kollidierte mit diesem. Verletzte wurde niemand. Es entstand Sachschaden von insgesamt 10.000 Euro.

