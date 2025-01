Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Unbekannte schlagen auf 14-Jährigen ein

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei Ludwigsburg ermittelt derzeit gegen noch unbekannte Täter, die es am Mittwoch (22.01.2025) in Möglingen auf das Geld eines 14-Jährigen abgesehen hatten.

Der Jugendliche lief gegen 14.00 Uhr einen Trampelpfad zwischen einem Drogeriemarkt und einer Sporthalle in der Ludwigsburger Straße entlang, als er von einer fünf- bis sechsköpfigen Gruppe männlicher Jugendlicher angesprochen wurde. Einer der Täter forderte den 14-Jährigen zur Herausgabe von Bargeld auf. Dieser zückte widerwillig seinen Geldbeutel, zeigte, dass er lediglich 20 Euro Bargeld dabeihat und machte klar, dass er diese aber nicht hergibt. Der Unbekannte griff daraufhin nach dem Geld und nahm es an sich. Als der Geschädigte ihn aufforderte, das Geld zurückzugeben, begann er, mit Fäusten auf ihn einzuschlagen. Auch ein zweiter Täter aus der Gruppe schloss sich dem an und schlug den 14-Jährigen. Als ein Zeuge auf sich aufmerksam machte, ergriffen die jugendlichen Täter die Flucht. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen.

Die beiden Haupttäter werden als 14 bis 15 Jahre alt, ca. 175 bis 180 cm groß, mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Einer der beiden war komplett in schwarz gekleidet, trug eine schwarze Mütze und Sneakers mit einem blauen Markenzeichen in Form eines Hakens. Er hatte einen leichten Oberlippenbart. Der zweite Unbekannte wurde mit lockigem Haar, leichtem Oberlippenbart und einem Muttermal auf der Wange beschrieben. Er trug eine schwarze Teddyjacke mit Reißverschluss sowie eine schwarze Jogginghose.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell