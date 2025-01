POL-LB: Mundelsheim: Rotlichtunfall im Bereich der Autobahnanschlussstelle - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Sowohl die Polizei als auch der Rettungsdienst rückten am Mittwoch (22.01.2025) in die Poststraße in Bönnigheim aus, nachdem ein Streit zwischen drei Männern im Alter von 35, 42 und 44 Jahren eskaliert war. Der Streit entwickelte sich aus noch ungeklärten Gründen schnell in eine handgreifliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf einer der Beteiligten auch mit einer Pressspanlatte zuschlug. Ein ...

