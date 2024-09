POL-RTK: +++ Streit zwischen Mann und Frau eskaliert +++ Einbrecher in Niedernhausen +++ beschädigte PKW in Hünstetten und Niedernhausen +++ Sachbeschädigung durch Feuer in Niedernhausen +++

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Streit zwischen Mann und Frau eskaliert, Geisenheim, Berliner Straße, Bahnhof, Samstag, 14.09.2024, 17:15 Uhr (rf) Am späten Samstagnachmittag verletzen sich eine Frau und ein Mann während eines Streits gegenseitig. Die 20-Jährige Geisenheimerin und der 17-Jährige Bad Schwalbacher gerieten aufgrund von Beziehungsproblemen in einen zunächst verbalen Streit. Im weiteren Verlauf jedoch schlägt er zunächst auf die 20-jährige ein, bewirft sie anschließend mit einem Stein und trifft sie hiermit am Kopf. Daraufhin besprühte die 20-Jährige den 17-jährigen mit einem Pfefferspray, wodurch er leicht verletzt wurde. Die 20-jährige wird durch die Handlungen des Jugendlichen ebenfalls leicht verletzt. Beide Personen lehnten eine medizinische Versorgung vor Ort ab. Die 20-jährige Geisenheimerin sowie der 17-jährige Bad Schwalbacher müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Rüdesheim am Rhein unter der Rufnummer (06722) 9221-0 in Verbindung zu setzen.

Niedernhausen, Asternweg, Freitag, 13.08.2024, 22:15 Uhr bis 22:30 (jh) In der späten Abendstunde zum Freitag brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Asternweg in Niedernhausen ein. Die Täter schlugen die Terrassentür des Hauses ein und gelangten auf diesem Wege in das Haus. Sie erbeuteten Schmuck und eine Geldkassette und ergriffen anschließend unerkannt die Flucht. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394 - 0 in Verbindung zu setzen.

Hünstetten-Görsroth, Hügelstraße, Sonntag, 15.09.2024, 00:00 Uhr bis 02:50 Uhr (jh) In den frühen Stunden des heutigen Sonntags stellte einen Anwohner einen schwarzen VW UP mit eingeschlagener Fensterscheibe fest. In der Zeit zwischen Mitternacht und 02:50 Uhr schlug der unbekannte Täter die Seitenscheibe der Fahrertür ein, sodass ein Sachschaden von ca. 600 Euro entstand. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394 - 0 in Verbindung zu setzen.

Niedernhausen-Königshofen, Waldstraße, Freitag, 13.09.2024, 18:50 Uhr bis Samstag 09:00 Uhr (jh) In der Nacht von Freitag auf Samstag schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines Opel in der Waldstraße in Niedernhausen ein. Der Schaden wurde durch den Besitzer am Folgetag festgestellt. Es entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394 - 0 in Verbindung zu setzen.

65527 Niedernhausen-Königshofen, Grillplatz Jakobipark sowie Niedernhausen, Zum Hammergrund Freitag 13.09.2023 bis Samstag, 14.09.2024 (jh) In der Nacht vom Freitag auf den Samstag zündeten unbekannte Täter auf dem Grillplatz Jakobipark das alleinstehende (Holz)-Toillettenhäuschen an, sodass dieses bis auf dem Grund niederbrannte. Hierbei entstand ein Sachschaden von circa 3000 Euro. In der gleichen Nacht wurden zudem in Niedernhausen, Zum Hammergrund zwei Altkleider-Container vor der Rettungswache angezündet und zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394 - 0 in Verbindung zu setzen.

