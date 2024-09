PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Betrüger nehmen per WhatsApp Kontakt auf +++ Nach Unfall geflüchtet und festgenommen

Bad Schwalbach (ots)

1. Betrüger nehmen per WhatsApp Kontakt auf, Eltville, Donnerstag, 12.09.2024

(fs) Eine angebliche WhatsApp-Nachricht der Tochter kam eine Dame aus Eltville am Donnerstag teuer zu stehen. Nach der gängigen Masche der WhatsApp-Betrüger meldete sich eine unbekannte Nummer bei der Geschädigten. Die Tochter sei unter einer neuen Handynummer erreichbar. Nach einem kurzen, oberflächlichen Smalltalk wurde um finanzielle Hilfe aufgrund einer Notlage gebeten. In bester Absicht überwies die Frau über 1.000 Euro auf ein ihr unbekanntes Konto. Erst als die Tochter am Abend anrief, fiel der Betrug auf. Die Polizei rät, bei Nachrichten von unbekannten Absendern zunächst über die bekannten Rufnummern mit der angeblichen Person Kontakt aufzunehmen und bei Geldforderungen immer misstrauisch zu sein. Im Zweifel hilft ein Anruf bei Ihrer Polizei.

2. Nach Unfall geflüchtet und festgenommen, Taunusstein, Mühlweg, Donnerstag, 12.09.2024, 11.30 Uhr

(fs)Am Donnerstagmittag geriet ein Sportwagen in Taunusstein von der Fahrbahn ab, beschädigte eine Mauer und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Zeugen beobachteten, wie der blaue Toyota ohne Kennzeichen gegen 11.30 Uhr den Unfall im Mühlweg verursachte und anschließend mit hoher Geschwindigkeit davonfuhr. Während der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurde der stark beschädigte PKW ohne Insassen aufgefunden. Im Verlauf der Ermittlungen fiel der Tatverdacht auf eine 49-jährige Taunussteinerin, welche beim Antreffen mit Verletzungen im Gesicht festgenommen wurde. Der durchgeführte Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Sie musste aufgrund ihrer Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden. Zum derzeitigen Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass die 49-jährige Eigentümerin des Fahrzeugs auch den Unfall als Fahrerin verursacht hat. An dem Fahrzeug entstand durch den Unfall ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Schaden an der Mauer wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Weitere Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall oder die Flucht beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06124) 7078-0 zu melden.

