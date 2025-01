Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Gärtnerei - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Mittwoch (22.01.2025) 19:00 Uhr und Donnerstag (23.01.2025) 01:45 Uhr kam es bei einer Gärtnerei in der Aldinger Straße in Ludwigsburg zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Unbekannte Täter drangen durch Aufhebeln eines Fensters in das Gebäude ein und stahlen Bargeld in Höhe von rund 1.000 Euro aus einem Lager und Büroräumlichkeiten. Das Polizeirevier Ludwigsburg bittet Zeugen, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

