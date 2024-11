POL-PPTR: Einbruch in ehemaligen Galeria Kaufhof

Trier (ots) - Am Sonntag, 24. November, zwischen 0 Uhr und 11:40 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Bürogebäude in der Moselstraße in Trier. Die Täter brachen mehrere Schließzylinder an Außen- und Innentüren auf. Entwendet wurde scheinbar nichts. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290. ...

