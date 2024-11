FW-EN: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Sprockhövel (ots) - Am Donnerstagnachmittag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 16 Uhr zu einem Mehrparteienhaus an der Dresdener Straße alarmiert. In einer Wohnung im dritten Obergeschoss war es zu einer Rauchentwicklung in der Küche gekommen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten fest, dass ein nicht hitzebeständiger Kunststoffgriff in einem Backofen schmorte und dies die Rauchentwicklung verursachte. Eine bereits durch den Mieter eingeleitete, natürliche ...

