Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Rauchentwicklung aus Küche

Sprockhövel (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 16 Uhr zu einem Mehrparteienhaus an der Dresdener Straße alarmiert. In einer Wohnung im dritten Obergeschoss war es zu einer Rauchentwicklung in der Küche gekommen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten fest, dass ein nicht hitzebeständiger Kunststoffgriff in einem Backofen schmorte und dies die Rauchentwicklung verursachte. Eine bereits durch den Mieter eingeleitete, natürliche Querlüftung der Wohnung war ausreichend, um ein wieder bewohnbares Raumklima herzustellen. Ein weiteres Eingreifen seitens der Feuerwehr war nicht erforderlich.

Vor Ort waren neun ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit einem Einsatzleitwagen und Löschfahrzeug sowie einer Drehleiter für rund zehn Minuten.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell