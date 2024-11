Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Verkehrsunfall auf der South-Kirkby-Straße

Sprockhövel (ots)

Am Sonntagabend wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 18:18 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der South-Kirkby-Straße alarmiert. Vor Ort war ein Fahrzeug mit einer Verkehrsinsel und einer Ampelanlage kollidiert. Die anfängliche Meldung, dass es möglicherweise mehrere Unfallbeteiligte gibt, bestätigte sich nicht. Der Fahrer wurde durch den Rettungsdienst versorgt und leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz an der Unfallstelle sicher und streute ausgetretene Betriebsstoffe mit Bindemittel ab. Des Weiteren wurde die Fahrbahn von Trümmerteilen gereinigt. Während der Einsatzmaßnahmen blieb die Fahrbahn in beide Richtungen zwischen der Fänkenstraße und Bochumer Straße gesperrt.

Nach 30 Minuten war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Ausgerückt waren 30 ehrenamtliche Feuerwehreinsatzkräfte mit fünf Fahrzeugen.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell