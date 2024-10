Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Wohnung nach mutmaßlicher Verpuffung stark beschädigt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Sprockhövel (ots)

In der Nacht zum Montag (21.10.24) wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 0:46 Uhr mit dem Stichwort "Brand im Gebäude" zu einem Mehrfamilienhaus in der Hattinger Straße alarmiert. Der betroffene Mieter teilte der Feuerwehrleitstelle bereits mit, es habe in seiner Wohnung eine Verpuffung gegeben und in dessen Folge sei eine Zimmerwand eingestürzt. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Gebäude bereits geräumt. Die Einsatzkräfte sperrten den Bereich ab und kontrollierten das Gebäude von innen und außen. In der Wohnung wurden Überbleibsel eines Kleinbrandes vorgefunden und aus dem Gebäude geschafft.

Durch die mutmaßlich erfolgte Verpuffung wurde die betroffene Wohnung im ersten Obergeschoss stark beschädigt: Neben einem zerstörten Fenster und einer Tür, stürzte auch eine Wand innerhalb der Wohnung ein. Zur Beurteilung der Statik des Gebäudes wurde eine Fachberatung über das THW hinzugezogen. Die anwesende Baufachberaterin des THW Hattingen sah die Statik nach der Beurteilung nicht gefährdet. Da das Wohnobjekt aber vorsorglich durch den Energieversorger vom Netz getrennt wurde, gilt dieses vorerst als nicht weiter bewohnbar. Die Bewohner konnten sich eigenständig ein weiteres Unterkommen organisieren. Durch das Ereignis wurden keine Personen verletzt.

Der Einsatz der Feuerwehr endete gegen 02:30 Uhr. Vor Ort waren 28 ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit sieben Fahrzeugen sowie Rettungsdienst, Polizei, Ordnungsamt und das THW.

Fotos: Höffken

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell