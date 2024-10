Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Hydranten werden am Wochenende überprüft

Bild-Infos

Download

Sprockhövel (ots)

Am Wochenende werden am 12. und 13. Oktober die Hydranten in Sprockhövel durch die ehrenamtlichen Feuerwehreinsatzkräfte überprüft. Für die kalte Jahreszeit werden Kunststofffolien in die Deckel der im Boden befindlichen Hydranten eingelegt, um ein Festfrieren zu verhindern. Zudem werden Zustand und Auffindbarkeit anhand der Hydranten-Hinweisschilder geprüft. Die Maßnahmen beginnen jeweils am Morgen und dauern je nach Örtlichkeit bis zum frühen Nachmittag an.

Anwohner werden gebeten darauf zu achten, dass Hydrantendeckel zugänglich bleiben. Besonders durch geparkte Fahrzeuge ist der Zugang zu den Hydranten oft erschwert bzw. nicht möglich.

Foto: Symbolbild eines Hydrantendeckels

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell