Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Ausgelöste Brandmeldeanlage

Sprockhövel (ots)

Am Samstagabend löste gegen 21:30 Uhr die automatische Brandmeldeanlage in einem ehemaligen Verwaltungsgebäude eines Gewerbebetriebes an der Beisenbuchstraße aus. Die angerückte Feuerwehr stellte fest, dass in dem als Geflüchtetenunterkunft genutzten Gebäude ein Druckknopfmelder im Eingangsbereich eingedrückt wurde. Ein Brandereignis lag nicht vor. Die Brandmeldeanlage wurde zurückgestellt und der Einsatz für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei beendet.

Vor Ort waren 21 ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit sechs Fahrzeugen.

