FW-EN: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Sprockhövel (ots) - Am Montag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 19.15 Uhr zur Straße In der Ley gerufen. Dort war eine Patientin in ihrer Wohnung gestürzt. In Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst wurde die Patientin umgelagert und anschließend zum Rettungswagen transportiert. Mit diesem wurde sie anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehr beendete ihren Einsatz gegen 20.20 Uhr Rückfragen bitte ...

mehr