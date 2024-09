FW-EN: Rettungsdienst wurde mit Drehleiter unterstützt

Feuerwehr Sprockhövel

Am Freitagmorgen wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 6:45 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes an der Hauptstraße alarmiert. Ein Patient musste vor Ort auf schonende Weise aus einer Dachgeschosswohnung zum Rettungswagen transportiert werden. Die Feuerwehr nutzte dafür die Drehleiter: Auf dem Drehleiterkorb wurde eine spezielle Aufnahmeplattform installiert, sodass der Patient samt Trage auf dieser gelagert und anschließend zur Straße transportiert werden konnte. Für die Dauer des Einsatzes war die Hauptstraße in beide Richtungen gesperrt.

Zu einem weiteren Einsatz wurde die Feuerwehr in der Nacht zum Samstag alarmiert. Um 0:52 Uhr löste die automatische Brandmeldeanlage in einem Gewerbeobjekt an der Vom-Stein-Straße aus. Die Einsatzkräfte stellten bei der Kontrolle des ausgelösten Rauchmelders eine leichte Rauchentwicklung in einem Raum fest. Es stellte sich heraus, dass ein technischer Defekt eines Beleuchtungsgerätes ursächlich hierfür war. Der Raum wurde belüftet und der Einsatz konnte anschließend beendet werden. Vor Ort waren 21 ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit sechs Fahrzeugen.

