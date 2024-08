Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: CO-Alarm im Kellergeschoss

Sprockhövel (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 15:46 Uhr zu einem Gastronomiebetrieb an der Hauptstraße alarmiert. Der Notruf wurde abgesetzt, da im Kellergeschoss der Alarm eines Kohlenstoffmonoxid-Melders zu hören war. Die Feuerwehr ging unter schwerem Atemschutz mit Messgeräten in den Keller vor. Es stellte sich heraus, dass der CO-Melder aufgrund einer niedrigen Batteriespannung einen Alarm abgab. Es handelte sich somit um einen Fehlalarm.

Der Einsatz war nach 20 Minuten beendet.

