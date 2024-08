Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Nächtlicher Unfall auf Autobahn

Sprockhövel (ots)

Am Donnerstag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 1.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die Autobahn gerufen. Auf der BAB 43 in Fahrtrichtung Wuppertal kam es in einer lang gezogenen Kurve zu einem Alleinunfall eines PKW. Dabei verletzte sich ein Insasse so, dass er an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt werden und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle gegen den nachfolgenden Verkehr ab und leuchtete diese aus. Einsatzende für die Feuerwehr war gegen 3.10 Uhr.

