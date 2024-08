Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr über das Wochenende gefragt

Sprockhövel (ots)

Gleich mehrfach wurde die Feuerwehr Sprockhövel zur Hilfe gerufen. Am Freitag ist ein PKW gegen 15.35 Uhr an der Wittener Straße auf zwei parkende PKW aufgefahren. Eine Person musste durch den Rettungsdienst betreut werden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr nahmen auslaufende Betriebsstoffe mit Bindemitteln auf. Gegen 16.20 Uhr versorgte die Feuerwehr in der Straße Huxel eine Patientin nach einem Sturz bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Danach wurde die Patientin zum Rettungswagen transportiert. Am Sonntag unterstütze die Feuerwehr gegen 6.50 Uhr den Rettungsdienst beim Transport eines Patienten am Landringhauser Weg. Aufgrund des engen Treppenhauses in dem Gebäude wurde der Patient mittels Drehleiter aus dem 1. Obergeschoss gefahren und dem Rettungsdienst zum Weitertransport wieder übergeben. Gegen 19.40 Uhr rückte die Feuerwehr am Sonntag zum Sackschacht aus. Dort hatte ein PKW Betriebsmittel verloren. Diese wurden mit Bindemitteln aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell