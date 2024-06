Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240602 - 0576 Frankfurt - Heddernheim: Raub

Frankfurt (ots)

(th) Am Freitag, den 31. Mai 2024 kam es am späten Nachmittag zu einem Raub im Bereich der Fritz-Lennig-Anlage (In der Römerstadt). Der Täter ist flüchtig.

Gegen 16.55 Uhr näherte sich der unbekannte Täter dem Geschädigten, welcher mit zwei Begleitpersonen auf einer Parkbank im Bereich der Fritz-Lennig-Anlage saß. Unvermittelt nahm der Täter den 18-Jährigen in den Schwitzkasten, entnahm ihm 400 Euro Bargeld aus der Bauchtasche und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Der Täter war in Begleitung einer weiteren Person, welche aber nicht in das Geschehen eingriff. Verletzt wurde niemand. Eine Fahndung nach dem Täter verlief ergebnislos.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 180 cm groß, helle Hautfarbe, dunkle Haare, leichter Bart; bekleidet mit einem grauen Pullover, einer schwarzen Sporthose sowie schwarzen Schuhen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt und / oder dem Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich mit dem 14. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 - 11400 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell