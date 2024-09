Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: LKW brennt in voller Ausdehnung Autobahn zeitweise gesperrt

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Sprockhövel (ots)

Am Montag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 18.00 Uhr auf die Autobahn BAB 43 gerufen. In Fahrtrichtung Wuppertal war in Höhe der Raststätte ein Sattelauflieger in Brand geraten. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte gegen 18.05 Uhr brannte das Fahrzeug bereits in voller Ausdehnung. Die enorme Rauchentwicklung war weithin sichtbar. Die Einsatzkräfte gingen mit 4 Trupps unter Atemschutz jeweils mit einem C-Rohr vor, um den Brand zu bekämpfen. Von der Zechenstraße aus wurde eine Wasserversorgung zur Einsatzstelle verlegt. Um besser an die Brandnester heranzukommen, wurde die Beladung des Aufliegers mit Spezialgerät der Feuerwehr Ennepetal vom Fahrzeug entfernt. Gegen 23.00 Uhr konnten die Einsatzkräfte dann "Feuer aus" vermelden. Während des Einsatzes war die Autobahn -zeitweise in beide Fahrtrichtungen- für den Verkehr komplett gesperrt. Gegen 24.00 Uhr war dann für die freiwilligen Kräfte der Feuerwehr der Einsatz endgültig beendet. Während des Einsatzes stellte der Löschzug Gennebreck, die Löschgruppe Obersprockhövel sowie die Drehleiter aus Niedersprockhövel den Grundschutz für Sprockhövel sicher.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell