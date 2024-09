Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr Sprockhövel diese Woche oft gefordert

Sprockhövel

Zu einer Vielzahl an Einsätzen wurde die Feuerwehr Sprockhövel seit dem Dienstag bereits gerufen. In den meisten Fällen unterstützte die Feuerwehr den Rettungsdienst: So wurden die Einsatzkräfte zu drei Not-Türöffnungen alarmiert, da Personen der Meldung nach nicht mehr in der Lage waren dem Rettungsdienst eingeständig die Tür zu öffnen. In zwei Fällen musste die Feuerwehr nicht mehr tätig werden, da dem Rettungsdienst vor Beginn weiterer Maßnahmen die Tür geöffnet wurde.

Zunächst wurde die Feuerwehr aber auch am Donnerstagmorgen um kurz vor 8 Uhr auf der Elfringhauser Straße tätig. Ein abgebrochener Ast ragt auf die Fahrbahn und wurde beiseite geräumt. Am gleichen Tag musste die Feuerwehr gegen 19 Uhr eine Haustür an der Leipziger Straße mittels Spezialwerkzeug öffnen. Der Rettungsdienst konnte anschließend mit der medizinischen Behandlung beginnen.

Am Freitagmorgen (27.10.24) forderte der Rettungsdienst gegen 6:45 Uhr die Feuerwehr zur Tragehilfe an der Alten Bergstraße an, um einen Patienten vom Wohnhaus zum Rettungswagen zu transportieren. Die Einsatzkräfte unterstützen vor Ort noch intensiv die medizinische Versorgung, bevor ein Transport zum Rettungswagen hätte eingeleitet werden können. Trotz aller Bemühungen der beteiligten Rettungskräfte verstarb die Person jedoch vor Ort.

Des Weiteren wurde die Feuerwehr bereits am Mittwochmittag (25.10.24) gegen 12:30 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Gewerbebetrieb im Fritz-Lehnhaus-Weg alarmiert. Es stellte sich heraus, dass die Anlage aufgrund einer Wasserdampfentwicklung auslöste und kein Schadenereignis vorlag.

