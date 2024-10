Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr muss parallel zu zwei Einsätzen

Sprockhövel (ots)

Am Montagvormittag wurde die Feuerwehr Sprockhövel innerhalb kurzer Zeit zu zwei Einsätzen alarmiert: Um 12:19 Uhr benötigte ein Krankentransport an der Wuppertaler Straße Unterstützung, um eine Person aus der Wohnung zum Krankentransportwagen zu transportieren. Dafür brachten die Einsatzkräfte der Feuerwehr eine Drehleiter in Stellung, sodass die Person aus dem zweiten Obergeschoss zur Straße transportiert werden konnte. Durch eine spezielle Aufnahme am Korb der Drehleiter konnte der Transport liegend samt Rettungsdiensttrage erfolgen. Die baulichen Umstände vor Ort machten eine andere Transportart nicht möglich.

Noch während des laufenden Einsatzes an der Wuppertaler Straße erfolgte eine weitere Alarmierung zu einem Wohnhaus an der Goethestraße. Dort sollte es im Keller nach Gas riechen. Kräfte von der Einsatzstelle an der Wuppertaler Straße sowie weitere Einheiten rückten dorthin aus. Die Feuerwehr kontrollierte den Kellerbereich mit Messgeräten unter Atemschutz. Dort konnte ein Gasaustritt nicht bestätigt werden, jedoch sorgte eine defekte Tauchpumpe für eine Geruchsentwicklung sowie eine leichte Verrauchung des Bereichs. Das Gerät wurde vom Strom getrennt und auch dieser Einsatz konnte für die Feuerwehr im Anschluss beendet werden.

