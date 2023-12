POL-VK: Einbruch in Arbeitsstelle für Integrationshilfen

Heusweiler (ots) - Zu einer Sachbeschädigung an einem Weidezaun kam es in den letzten Wochen in der Saarlouiser Straße im Bereich des dortigen Fahrradweges neben dem Anwesen Nr. 80. Mehrere Pfosten des Zauns wurden umgerissen und mehrere Querriegel abgerissen. Hinweise zu der Sachbeschädigung erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

mehr