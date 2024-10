Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Mehrere Einsätze am Samstag

Sprockhövel (ots)

Am Samstagnachmittag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 14:30 Uhr zur Beseitigung einer Ölspur alarmiert. Vom Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts an der Bochumer Straße bis zur Fänkenstraße verlief eine Dieselspur: Die Einsatzkräfte streuten diese mit Bindemittel ab, eine Kehrmaschine reinigte den Straßenabschnitt anschließend. Durch die Polizei konnte das verursachende Fahrzeug ermittelt werden.

Gegen 15:30 Uhr wurde im Bereich der Asternstraße eine Rauchentwicklung gemeldet. Es stellte sich heraus, dass diese Rauchentwicklung durch ein Abbrennen in einer Feuertonne an der Oststraße stammte. Das Feuer wurde durch den Verursacher bereits vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. Die Feuerwehr musste nicht weiter eingreifen.

Gegen 00:30 Uhr in der darauffolgenden Nacht ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen auf der A43 in Fahrtrichtung Münster. Die beiden Insassen der Fahrzeuge wurden notärztlich versorgt und anschließend in Krankenhäuser transportiert. Nach dem Abtransport der Unfallfahrzeuge durch ein Abschleppunternehmen und einer Reinigung der Fahrbahn konnte die Unfallstelle an die Autobahnpolizei übergeben werden.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell