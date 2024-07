Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Varel für das Wochenende 12.-14.07.2024

Varel (ots)

Varel Im Zeitraum vom Dienstagnachmittag bis Freitagmittag gelangen bislang unbekannte Täter vermutlich in einem unbeobachteten Moment durch eine unverschlossene Tür in ein Einfamilienwohnhaus an der Berliner Straße und entwenden dort Wertgegenstände. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Situationen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen. Am Freitagnachmittag, in der Zeit von 12:00 bis 17:45 Uhr, entwenden bislang unbekannte Täter in einem unbeobachteten Moment aus einem an der Wiefelsteder Straße gelegenen Floristikgeschäft Bareinnahmen des laufenden Tages. Zeugen, die verdächtige Personen oder Situationen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen. Am Freitagabend, 18:30 Uhr, stellt eine 55-jährige Frau aus Stadland nach Beendigung ihres Einkaufs in einem an der Bürgermeister-Heidenreich-Straße gelegenen Warenhaus ihren Rucksack samt Einkauf und persönlichen Gegenständen in den Kofferraum ihres auf dem Kundenparkplatz parkenden Pkw und hinterlässt diesen, ohne das Fahrzeug zu verschließen. Bei Rückkehr zum Pkw um 19:15 Uhr des gleichen Tages muss sie feststellen, dass der Rucksack aus dem Kofferraum entwendet worden ist. Zeugen, die verdächtige Personen oder Verhaltensweisen am Kofferraum eines VW Golf Sportsvan, Farbe grau, aus dem Zulassungsbezirk Brake oder an anderen Fahrzeugen, gegebenenfalls durch mehrfache Öffnungsversuche an verschiedenen Pkw, wahrgenommen haben, werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen. Am Freitagvormittag setzt ein 83-jähriger Mann aus Varel in der Drostenstraße seinen Pkw Renault rückwärts aus einer Parklücke auf die Fahrbahn zurück. Dabei beschädigt er einen ordnungsgemäß parkenden Pkw Renault aus dem Zulassungsbezirk Olpe. Anschließend entfernt sich der Unfallverursacher vom Ereignisort, ohne sich um den Schaden gekümmert zu haben. Dank aufmerksamer Zeugen kann der Unfallverursacher ermittelt werden. Dieser muss sich nun in einem Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

