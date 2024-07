Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Jever für das Wochenende 12.-14.07.2024

Jever (ots)

Einbruchdiebstähle in Jever und Schortens In zwei Fällen drangen unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag in Einfamilienhäuser ein, während sich deren Eigentümer ortsabwesend im Urlaub befanden. In Jever durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck. In Schortens konnten die Täter Bargeld erlangen. Das genaue Ausmaß der Einbrüche kann erst geklärt werden, wenn die Geschädigten aus dem Urlaub zurückkehren. Zu einem weiteren Einbruch in eine Zahnarztpraxis kam es in der Zeit von Freitag bis Sonntag in Schortens. Hier drangen die Täter nach dem Aufhebeln eines Fensters in die Praxisräume ein und entwendeten zahnmedizinisches Zubehör sowie technisches Gerät. Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss unterwegs Am Sonntagmorgen, gegen 02:30 Uhr, wurden die Beamten des PK Jever auf ein Mofa aufmerksam, welches die Oestringer Straße in Schortens befuhr. Der Fahrzeugführer sollte einer Kontrolle unterzogen werden. Er versuchte sich, der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Hierbei erreichte das Mofa eine Geschwindigkeit von bis zu 80km/h. Letztlich ließ der Fahrzeugführer von seinem Vorhaben ab und hielt sein Mofa an. Bei der Überprüfung des Fahrzeugführers stellten die Beamten betäubungsmitteltypische Ausfallerscheinungen fest. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und entnommen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass der 20jährige Schortenser zudem nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihn erwartet nun zudem Ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

