Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Nach Verkehrsunfall in Merzig auf der L 174 sucht die Polizeiinspektion Merzig nach Personen, welche den Unfall beobachtet haben könnten.

66663 Merzig (ots)

Am Nachmittag des 30.04.2024 gegen 18:46 Uhr ereignete sich auf der L 174 in Merzig, dort in Höhe der Abfahrt zum ehemaligen Kaufland, ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Um die Ermittlungen abschließen zu können, wäre es erforderlich, potentielle Verkehrsunfallzeugen zur Sache zu befragen. Angaben der Unfallbeteiligten zu Folge wäre die Unfallörtlichkeit von mindestens zwei Fahrzeugen passiert worden, wonach die Möglichkeit besteht, dass einer dieser Verkehrsteilnehmer den Hergang der Sache beobachtet haben könnte.

Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte durch die Polizeiinspektion Merzig. Hinweise auf den Unfallverursacher und Personen oder andere Umstände betreffend diesen Sachverhalt sind an die Polizeiinspektion Merzig unter der Rufnummer 06861/7040 oder auch an jede andere Polizeidienststelle zu richten.

