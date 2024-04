Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Verkehrsunfall am Keuchinger Berg

Mettlach (ots)

Am Samstag, den 13.04.2024, gegen 13:45 Uhr wurde der Polizei Merzig eine Gefahrenstelle auf der der L 176, der Strecke von Mettlach nach Orscholz (Weiße Mark) gemeldet. Vor Ort wurde deutlich, dass es sich um ein Keramik-Waschbecken handelte, das in viele Teile zerbrochen über die Fahrbahnen der Bergstrecke verstreut lag. Zudem lagen mehrere Holzlatten auf der Fahrbahn, die mitsamt den Keramikteilen von den Beamten von der Fahrbahn entfernt wurden. Gleich darauf meldete sich ein Verkehrsteilnehmer, der die Teile überfahren hatte und einen Schaden an seinem PKW feststellen musste. Die Polizei Merzig bittet Zeugen, die Angaben zu dem Ereignis machen können, sich mit der PI Merzig (Tel. 06861/7040) in Verbindung zu setzen.

