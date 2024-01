POL-KLE: Rees- Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl und Computerbetrug- Wer kennt den Mann auf dem Bild?

Geldern (ots) - Im Zeitraum von Dienstag (2. Januar 2024), 12:00 Uhr und Mittwoch (3. Januar 2024), 09:30 Uhr, kam es an der Karmeliterstraße in Geldern zu einem Einbruch. Ein oder mehrere Täter hebelten die Eingangstür eines Hauses auf und gelangten so ins Innere. Dort entwendeten sie einen schwarzen Laptop der Marke "HP" und entfernten sich dann von der Örtlichkeit. Personen, die Hinweise zum Sachverhalt machen ...

