Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach/Odenthal - Einbrüche in Heidkamp, Schildgen und Voiswinkel

Bergisch Gladbach/Odenthal (ots)

Gestern (12.11.) wurde die Polizei Rhein-Berg zu insgesamt drei Einbrüchen in den Bergisch Gladbacher Stadtteilen Heidkamp und Schildgen sowie in Odenthal-Voiswinkel gerufen.

Im Lerbacher Weg (Heidkamp) wurde gegen 08:20 Uhr ein aufgebrochenes Fenster an einem Nebengebäude einer Kirche festgestellt. Im Inneren des Gebäudes wurden zudem eine Zwischentür aufgebrochen und mehrere Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Nach einer ersten Inaugenscheinnahme wurde jedoch nichts entwendet. Zuletzt war das Gebäude am Freitag (08.11.) gegen 20:00 Uhr noch in einem ordnungsgemäßen Zustand.

In der Straße Am Schild (Schildgen) brachen bislang unbekannte Täter in der Zeit von Montag (11.11.) 18:00 Uhr bis Dienstag (12.11.) 09:00 Uhr in das Vereinshaus eines Bürgerzentrums ein. Durch das Aufbrechen eines Fensters gelangten sie ins Innere, wo sie die Tür zu einem Büroraum gewaltsam öffneten. Es wurde Bargeld im unteren vierstelligen Eurobereich gestohlen.

In Voiswinkel stellte der Bewohner eines Einfamilienhauses in einem Wohngebiet nahe der Odenthaler Straße gegen 07:00 Uhr einen Einbruch in sein Wohnhaus fest. Hier hatten die Einbrecher seit dem Vortag (11.11.) gegen 17:00 Uhr ein Kellerfenster aufgebrochen und im Inneren mehrere Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnte noch nicht abschließend geklärt werden, ob etwas entwendet wurde.

In allen drei Fällen nahm die Polizei eine Strafanzeige auf und führte eine Spurensicherung durch. Die Kriminalpolizei bittet nun um Zeugenhinweise zu diesen Einbrüchen, welche unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegengenommen werden. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell