Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Alkoholisierte Fahrzeugführerin verursacht zwei Verkehrsunfälle mit hohem Sachschaden

Bild-Infos

Download

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Montag (11.11.) wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall in den Stadtteil Kaule gerufen. Eine 42-jährige Bergisch Gladbacherin, die mit ihrem Pkw Hyundai gegen 18:10 Uhr auf der Kölner Straße in Richtung Frankenforster Straße unterwegs war, war nach rechts von ihrem Fahrstreifen abgekommen und gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Hyundai gefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der geparkte Hyundai gegen einen vor ihm abgestellten Ford und dieser wiederum gegen einen davor befindlichen Toyota geschoben. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Unfallverursacherin unter Alkoholeinfluss stand. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde und wo sie anschließend vorsorglich verblieb.

Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass die 42-Jährige vor diesem Vorfall mit ihrem Pkw offenbar auf den Gehweg geraten war, auf welchem sich zu diesem Zeitpunkt auch Fußgänger befanden. Außerdem war sie zuvor bereits in der Buddestraße in einen Auffahrunfall verwickelt und hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt. Daher kommen nun mehrere Anzeigen auf die Frau zu. Zudem stellten die Polizisten ihren Führerschein sicher.

Der Gesamtschaden an allen beschädigten Fahrzeugen wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Der Hyundai der Unfallverursacherin wurde abgeschleppt. Um die übrigen beschädigten Fahrzeuge kümmerten sich die jeweiligen Nutzer selbstständig. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell