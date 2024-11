Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Täter brechen in Volkshochschule in Untereschbach ein

Overath (ots)

Zwischen Samstag (09.11.) 17:00 Uhr und Montag (11.11.) 08:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in die Volkshochschule in der Schulstraße in Untereschbach ein.

Durch das Aufhebeln eines rückwärtig gelegenen Fensters gelangten die Täter ins Innere des Gebäudes. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet. Zudem konnten an einer angrenzenden Gartenlaube ebenfalls Hebelmarken festgestellt werden. Hinweise auf entwendetes Diebesgut lagen zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme jedoch nicht vor.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und hat bereits eine Spurensicherung am Tatort veranlasst. Weitere Hinweise zu diesem Einbruch nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell