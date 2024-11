Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - VW-Fahrer gerät in Gegenverkehr und wird bei Zusammenstoß schwer verletzt

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Sonntag (10.11.) wurden die Polizei, die Feuerwehr, der Rettungsdienst und ein Notarzt nach Herkenrath alarmiert, nachdem es dort zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen war.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 26-jähriger VW-Fahrer aus Mölln (SH) gegen 15:40 Uhr die Dr.-Müller-Frank-Straße in Richtung Herkenrath befahren und kam dabei aus bislang unbekannten Gründen etwa in Höhe der Bushaltestelle Voislöhe nach links von seinem Fahrstreifen ab. Ein 51-jähriger Wipperfürther, der mit seinem Mercedes Sprinter zum gleichen Zeitpunkt die Dr.-Müller-Frank-Straße in die Gegenrichtung befuhr, versuchte noch dem VW nach rechts auszuweichen. Dennoch kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der VW-Fahrer schwer verletzt wurde. Er wurde nach einer Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst und den Notarzt zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Wipperfürther sowie zwei Kinder (2 und 3 Jahre), welche sich mit im Fahrzeug befanden, wurden vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Dieses konnten sie aber noch am selben Tag unverletzt wieder verlassen.

Beide unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch eine Fachfirma abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt. Die Dr.-Müller-Frank-Straße war bis circa 18:00 Uhr vollständig gesperrt. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell