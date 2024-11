POL-RBK: Bergisch Gladbach - Komplettentwendung eines Audi RS 3

Rösrath (ots) - Am Donnerstagmorgen (07.11.), gegen 06:50 Uhr, wurde ein Einbruch in die Kindertagesstätte an der Brander Straße festgestellt. In der Zeit von Mittwoch (06.11.), circa 19:00 Uhr, bis Donnerstag, circa 05:45 Uhr, drangen unbekannte Täter über eine Terrassentür in die Kindertagesstätte ein. Im Inneren des Gebäudes durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten und machten dabei nur geringe Beute. Der bei ...

