POL-RBK: Rösrath - Einbruch in Kindertagesstätte

Rösrath (ots) - Am Donnerstagmorgen (07.11.) meldete ein Zeuge gegen 08:30 Uhr einen Einbruch in das Vereinsheim einer Tennisanlage in der Straße "An der Merlenburg". Nach ersten Erkenntnissen gibt es keine Hinweise auf mögliches Diebesgut. Bislang unbekannte Täter verschafften sich vermutlich über einen Zaun Zugang zur Tennisanlage und zerschlugen den Glaseinsatz ...

mehr