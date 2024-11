Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Lenkräder aus zwei Pkw in Schildgen entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern früh (07.11.) musste der Besitzer eines Pkw des Herstellers Mercedes feststellen, dass Unbekannte eine Seitenscheibe seines Pkw eingeschlagen und das Lenkrad entwendet haben.

Gegen 07:30 Uhr wurde die Tat festgestellt, nachdem der Wagen am Vorabend gegen 20:00 Uhr am Fahrbahnrand der Max-Planck-Straße im Stadtteil Schildgen abgestellt worden war.

In diesem Zeitraum haben Unbekannte die Seitenscheibe eingeschlagen und das Fahrzeug offenbar entriegeln können. Das Lenkrad wurde nach Begutachtung der alarmierten Polizisten scheinbar fachmännisch ausgebaut und entwendet. Der Schaden dürfte sich schätzungsweise im unteren vierstelligen Bereich bewegen.

Am gleichen Morgen bemerkten Anwohner der Bachstraße in Schildgen, dass auch dort an einem Pkw des Herstellers Mercedes eine identische Tat in der vorangegangenen Nacht passiert ist.

Auch hier wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen, das Lenkrad ausgebaut und entwendet und es ist ebenfalls ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich entstanden.

Es wurde an beiden Tatorten jeweils eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf Kraftfahrzeugen aufgenommen.

Wer verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ct)

