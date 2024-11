POL-RBK: Overath - Öffentlichkeitsfahndung - Wer hat Younes H. gesehen?

Overath (ots) - Am vergangenen Sonntag (03.11.), gegen 18:50 Uhr, ist es im Bereich der Kreuzung Kölner Straße (B 484) / Burghof (K 38) / Hammermühle zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich eine Motorradfahrerin leicht verletzt hat. Die 30-jährige Burscheiderin war auf ihrer Kawasaki auf der Straße Burghof unterwegs in Richtung Kölner Straße. An der ...

mehr