POL-RBK: Overath - Pkw-Fahrerin nach Verkehrsunfall auf einer Kreuzung gesucht

Overath (ots)

Am vergangenen Sonntag (03.11.), gegen 18:50 Uhr, ist es im Bereich der Kreuzung Kölner Straße (B 484) / Burghof (K 38) / Hammermühle zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich eine Motorradfahrerin leicht verletzt hat.

Die 30-jährige Burscheiderin war auf ihrer Kawasaki auf der Straße Burghof unterwegs in Richtung Kölner Straße. An der Kreuzung beabsichtigte sie nach links in Richtung Loope auf die Kölner Straße einzubiegen. Dabei sei sie als zweites Motorrad hinter einem Zeugen hergefahren. Als sie nach links abbog, bemerkte sie nach eigenen Angaben plötzlich einen Pkw und um einen Zusammenstoß zu vermeiden, entschied sie sich stark zu beschleunigen. Dabei rutschte das Hinterrad ihres Motorrades weg und sie stürzte auf die linke Seite.

Unmittelbar danach sei die Pkw-Fahrerin ausgestiegen und habe etwas zu ihr gesagt. Danach entfernte sie sich von der Unfallstelle. Genauere Angaben zum Pkw oder zu der Fahrerin konnte die Motorradfahrerin nicht machen. Der Zeuge, der vor ihr gefahren war, hat einen weißen Kleinwagen beschrieben. Möglicherweise handelte es sich um einen Ford Fiesta. Andere unbeteiligte Zeugen sagten aus, dass die Fahrerin circa 35 bis 45 Jahre alt war, Größe circa 180 cm, von normaler Statur, blondes schulterlanges krauses Haar hatte und mit einem weißen Oberteil bekleidet war.

Nach Ermittlungen vor Ort könnte der Unfall dadurch entstanden sein, dass sowohl der Zeuge auf dem Motorrad als auch die Motorradfahrerin selbst den Vorrang des entgegen kommenden Pkw missachtet hatten. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun die genaueren Umstände dieses Verkehrsunfalls und sucht nach Hinweisen zu der flüchtigen Pkw-Fahrerin.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Berg. (ct)

