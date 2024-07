Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Zwei Alarmierungen zu Brandeinsätzen

Schwelm (ots)

In der Nacht vom 23. auf den 24.07.2024 wurde die Feuerwehr zweimal zu Brandeinsätzen alarmiert. Die erste Alarmierung zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in die Straße Am Brunnenhof erfolgte am späten Dienstagabend um 23:44 Uhr. Vor Ort konnte schnell Entwarnung gegeben werden, Ursache für den Alarm war nicht Rauch sondern Wasserdampf. Die Einsatzstelle wurde an die Bewohner der Wohnung übergeben.

Die Feuerwehr war mit 18 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte des Löschzuges Stadt, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung. Einsatzende war gegen 00:20 Uhr.

Um 05:21 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage im neuen Rathaus in Schwelm alarmiert. Dort hatte ein Melder in einem Verkaufsbereich Alarm ausgelöst. Der Bereich wurde von einem Atemschutztrupp ohne weitere Erkenntnisse kontrolliert. Ursache für die Alarmauslösung war ein technischer Defekt. Nach der Kontrolle der Räumlichkeiten wurde die Brandmeldeanlage zurückgestellt und der Einsatz beendet.

Die Feuerwehr war mit 10 Einsatzkräften und 3 Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte des Löschzuges Stadt, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung. Weitere Einsatzkräfte standen an der Feuer- und Rettungswache in Bereitstellung. Der Einsatz war gegen 06:15 Uhr beendet.

