Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Einbruch in Vereinsheim und Geräteschuppen eines Tennisvereins

Rösrath (ots)

Am Donnerstagmorgen (07.11.) meldete ein Zeuge gegen 08:30 Uhr einen Einbruch in das Vereinsheim einer Tennisanlage in der Straße "An der Merlenburg". Nach ersten Erkenntnissen gibt es keine Hinweise auf mögliches Diebesgut.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich vermutlich über einen Zaun Zugang zur Tennisanlage und zerschlugen den Glaseinsatz einer Terrassentür des Vereinsheims. Im Inneren wurden sämtliche Schränke nach Wertgegenständen durchsucht. Darüber hinaus konnte festgestellt werden, dass auch ein Geräteschuppen abseits des Vereinsheims aufgebrochen wurde.

Laut Angaben des Zeugen habe er das Tennisgelände zuletzt am Mittwoch (06.11.) gegen 18:00 Uhr in einem ordnungsgemäßen Zustand verlassen.

Die Polizei nahm eine entsprechende Strafanzeige auf und hat bereits eine Spurensicherung am Tatort veranlasst. Zeugen, die weitere Hinweise zu dieser Tat geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell