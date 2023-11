Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigungen am Vareler Bahnhof - Zeugen gesucht!

Varel (ots)

Zwischen Freitag, 10.11.23 - Montag, 13.11.23, kam es zu einer ersten Sachbeschädigung an einer Fensterscheibe im Bereich des "Gleis 1" am Vareler Bahnhof. Am darauffolgenden Wochenende, 17.11.- 20.11.23, wurde der Einwurf eines Briefkastens am Bahnhofsgelände abgerissen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell