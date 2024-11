POL-RBK: Wermelskirchen - Täter brechen Zugang zum Lagerplatz eines Möbelgeschäftes auf

Overath (ots) - Zwischen Samstag (09.11.) 17:00 Uhr und Montag (11.11.) 08:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in die Volkshochschule in der Schulstraße in Untereschbach ein. Durch das Aufhebeln eines rückwärtig gelegenen Fensters gelangten die Täter ins Innere des Gebäudes. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet. Zudem ...

