Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Ungewöhnlicher Hinweis auf Fehlverhalten - PKW beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Zwischen 19:15 Uhr und 21:30 Uhr kam es am Mittwoch (22.01.2025) in der Nürtinger Straße in Böblingen an einem Porsche Cayenne zu einer Sachbeschädigung von ca. 3.000 Euro. Die Fahrertür wurde vermutlich mit einem Metallrohr beschädigt. Mutmaßlich hinterließ der noch unbekannte Täter eine Notiz, mit welcher er auf ein fehlerhaftes Parken hinwies. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031 13-2500 oder per Mail boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

