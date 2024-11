Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

Brüggen (ots)

Am Mittwoch, den 20.11.2024 kam es gegen 11:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Klosterstraße in Brüggen. Bei einem Vorfahrtsverstoß kam es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw. Die 75-jährige Fahrerin aus Brüggen befuhr gemeinsam mit ihrem 80-jährigen Beifahrer die Straße An der Beek in Richtung Brüggen. Die Fahrerin beabsichtigte, nach links auf die Klosterstraße einzubiegen und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten 56-jährigen Schwalmtaler, der aus Brüggen kommend in Richtung B221 unterwegs war. Das Fahrzeug der 75-Jährigen kollidierte im Anschluss noch mit einer Hecke und einem Zaun. Alle drei Beteiligten wurden leicht verletzt in das Krankenhaus eingeliefert. Es kam zu einer kurzzeitigen Sperrung der Straße./js (1021)

