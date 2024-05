POL-HAM: Gemeinsam für ein sicheres Leben in Hamm - Kontrolleinsatz der Polizei Hamm

Hamm-Mitte (ots) - Nachdem er am Dienstag, 7. Mai, gegen 14.20 Uhr in einem Supermarkt am Marktplatz Lebensmittel gestohlen hatte und flüchten wollte, endete die Flucht für den 35-Jährigen abrupt und unerwartet - mit einer vorläufigen Festnahme. Ein Angestellter beobachtete den wohnsitzlosen Mann, wie er mehrere Lebensmittel in seine Hose steckte und anschließend den Supermarkt verließ. Als er ihn vor dem Geschäft ...

mehr