POL-EL: Meppen - Fanbrief SV Meppen - Hamburger SV (Korrektur)

Bad Bentheim (ots) - In der Zeit von Dienstag, 20 Uhr bis Mittwoch, 05:30 Uhr kam es am Bahnhof in der Straße "Bahnhof Nord" zu einem versuchten Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Lagerraum und einer Garage. Die Täter verließen das Gebäude ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922 - 776600 zu ...

mehr