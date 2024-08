Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Brand in Wohnhaus

Meppen (ots)

Heute wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Mohnstraße in Meppen alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses gegen 9.30 Uhr zu einem Brand. Ein 13-jähriger Bewohner wurde durch eine Rauchvergiftung leicht verletzt. Das Haus geriet in Vollbrand. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften vor Ort. Die Höhe des Sachschadens wird ersten Erkenntnissen zufolge auf 200.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

